Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Падение российского бомбардировщика Ту-22-М3, скриншот видео

Стратегический бомбардировщик Ту-22 разбился в России (ВИДЕО)

15 июн 2026, 16:53
999

В Іркутській області РФ біля міста Свірська розбився бомбардувальник Ту-22-М3.

Про це повідомляють російській ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Стверджується, що літак здійснював плановий навчально-тренувальний політ й не мав боєкомплекту. Екіпаж катапультувався.

Відео падіння літака вже з’явилося у соцмережах.

За інформацією Telegram-каналу Astra. Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Бєлая», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року. Це аеродром розташований за 30 км від місця аварії (село Кам’янка).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров