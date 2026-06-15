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Падение российского бомбардировщика Ту-22-М3, скриншот видео
Стратегический бомбардировщик Ту-22 разбился в России (ВИДЕО)https://racurs.ua/n214427-strategicheskiy-bombardirovschik-tu-22-razbilsya-v-rossii-video.htmlРакурс
В Іркутській області РФ біля міста Свірська розбився бомбардувальник Ту-22-М3.
Про це повідомляють російській ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
Стверджується, що літак здійснював плановий навчально-тренувальний політ й не мав боєкомплекту. Екіпаж катапультувався.
Відео падіння літака вже з’явилося у соцмережах.
За інформацією Telegram-каналу Astra. Ту-22-М3 міг летіти з військового аеродрому «Бєлая», який був однією з цілей спецоперації «Павутина» у червні минулого року. Це аеродром розташований за 30 км від місця аварії (село Кам’янка).