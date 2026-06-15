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Последствия падения бомбардировщика B-52 в США, фото: Master Sgt. Lance Cheung (US Air Force)

Стратегический бомбардировщик B-52 разбился в США (ВИДЕО)

15 июн 2026, 22:51
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У США сьогодні, 15 червня, невдовзі після зльоту з авіабази Едвардс у Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress.

Авіабаза Едвардс, розташована в каліфорнійській пустелі Мохаве на північний схід від Лос-Анджелеса, заявила, що бомбардувальник розбився на аеродромі бази о 11.20 за місцевим часом. Про це повідомляє NBC News.

На фото та відео місця інциденту, які невдовзі з’явилися у соцмережах, можна побачити видно вогонь та густий чорний дим. Схоже, що літак був повністю знищений внаслідок падіння.

Наразі немає інформації щодо можливих жертв.

B-52 компанії Boeing є одним з найстаріших типів літаків на озброєнні ВПС США, проте їх експлуатацію планують продовжити до 2050-х років шляхом масштабної модернізації. Вона включає встановлення нового радіолокатора, засобів зв’язку та модернізацію двигунів, що перетворить нинішній парк літаків B-52H на літаки конфігурації B-52J.

Програма заміни комерційних двигунів B-52 передбачає заміну восьми двигунів Pratt & Whitney TF33 на двигуни Rolls-Royce F130. Нещодавно програма пройшла критичний огляд проекту, що відкрило Boeing шлях до початку модифікації двох літаків B-52H для наземних і льотних випробувань у 2026 році.

ВПС США наразі не повідомили, чи був літак, що зазнав аварії, пов’язаний з цією програмою модернізації або іншими випробуваннями.

Джерело: NBC News


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