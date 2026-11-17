Российский военный самолет Ан-12 разбился в Кемерово. Фото:

https://racurs.ua/n217477-voennyy-samolet-an-12-razbilsya-v-rossiyskom-kemerovo-video.html

Ракурс

Російський військовий літак 17 листопада розбився в Кемеровській області РФ.

Авіатроща сталася поблизу населеного пункту Ягунове. Повітряне судно загорілося ще в повітрі, після чого почало різко знижуватися та вибухнуло під час падіння. Внаслідок аварії могли загинути 17 осіб. Про це пишуть моніторингові та російські Telegram-канали, а падіння борту вже підтвердив губернатор Кемеровської області Ілля Середюк.

За інформацією пабліків, Ан-12 зазнав аварії під час заходу на вимушену посадку через технічну несправність. Літак, який виконував рейс із Новосибірська до Канська й перевозив запчастини, упав у поле. Він не долетів приблизно 5 км до аеродрому.

Нагадаємо, 29 вересня в Амурській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95, який виконував навчально-тренувальний політ. Внаслідок авіатрощі шестеро членів екіпажу загинули, ще один травмувався. Ймовірно, причиною став вибух палива в літаку.