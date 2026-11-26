Дроны ударили по Невинномысской ГРЭС в Ставропольском крае РФ. Фото:

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Ракурс

БпЛА вдарили по Ставропольському краю Російської Федерації.

Вночі у четвер, 26 листопада, дрони атакували Невинномиська ДРЕС. Всю ніч у районі цього об'єкта та на території промислової зони в місті Невинномиськ. Про це повідомили моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та ASTRA.

Губернатор регіону Володимир Володимиров вже підтвердив атаку й заявив, що удари дронів були спрямовані на промислову зону міста. За його словами, начебто були збиття.

Є збиття. Не наближайтесь до уламків БпЛА. Не знімайте та не публікуйте кадри з місць їх падіння, а також із прольотом безпілотників або роботою ППО — за це передбачено адміністративну відповідальність, — йдеться у дописі посадовця.

Як відомо, Невинномиська ГРЕС — це велика газова електростанція федерального значення, що у Ставропольському краї. Вона входить до складу ПАТ «ЕЛ5-Енерго» та постачає електроенергію в об'єднану енергосистему Північного Кавказу та півдня РФ.

Станція знаходиться поруч із хімічний підприємством «Невинномиський Азот», що входить до групи «ЄвроХім». Цей завод є одним із найбільших споживачів електроенергії станції, який постачає компоненти вибухівки для російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, 26 листопада у Башкортостані безпілотники атакували станцію російської «Транснєфті», яка є одним із ключових нафтотранспортних вузлів системи на Уралі. Ця ЛВДС приймає, зберігає та перекачує нафту із Західного Сибіру й Башкортостану на НПЗ і в магістральні трубопроводи.