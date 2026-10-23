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Ракурс
БпЛА поразили важный дата-центр Федеральной налоговой службы России. Фото:

Дроны атаковали важный дата-центр Федеральной налоговой службы РФ (ВИДЕО)

23 окт 2026, 11:26
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Безпілотники уразили один з ключових дата-центрів Федеральної податкової служби РФ.

У ніч на 23 жовтня у місті Городець Нижньогородської області був приліт по важливому дата центру. Цей дата-центр є одним із двох ключових центрів обробки даних ФНС Росії. У будівлі зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

На думку фахівців, ураження цього об'єкта потенційно може вплинути на роботу державних інформаційних систем Російської Федерації.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про начебто збиття 443 безпілотників над регіонами країни-агресора, та окупованим Кримом.

Нагадаємо, днями в окупованих Луганську та Донецьку були атаковані місцеві центри зв’язку. Дата-центр «Углетелекому» в Донецьку був атакований 20 жовтня. А в ніч на 21 жовтня в Луганську було завдано удару по будівлі, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» (колишній «Укртелеком») та Центр телекомунікаційних послуг. Будівлі після влучань сильно пошкоджені.

Источник: Ракурс


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