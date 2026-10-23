БпЛА поразили важный дата-центр Федеральной налоговой службы России. Фото:

https://racurs.ua/n216995-drony-atakovali-vajnyy-data-centr-federalnoy-nalogovoy-slujby-rf-video.html

Ракурс

Безпілотники уразили один з ключових дата-центрів Федеральної податкової служби РФ.

У ніч на 23 жовтня у місті Городець Нижньогородської області був приліт по важливому дата центру. Цей дата-центр є одним із двох ключових центрів обробки даних ФНС Росії. У будівлі зберігається та обробляється інформація державних реєстрів, зокрема податкових баз даних. Про це пишуть моніторингові Telegram-канали.

На думку фахівців, ураження цього об'єкта потенційно може вплинути на роботу державних інформаційних систем Російської Федерації.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило про начебто збиття 443 безпілотників над регіонами країни-агресора, та окупованим Кримом.

Нагадаємо, днями в окупованих Луганську та Донецьку були атаковані місцеві центри зв’язку. Дата-центр «Углетелекому» в Донецьку був атакований 20 жовтня. А в ніч на 21 жовтня в Луганську було завдано удару по будівлі, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» (колишній «Укртелеком») та Центр телекомунікаційних послуг. Будівлі після влучань сильно пошкоджені.