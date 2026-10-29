Дроны атаковали химзавод в российском Башкортостане. Фото:

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Ракурс

Безпілотники атакували російський Башкорстан.

Під удар дронів міг потрапити хімічний завод у Стерлітамаку. У мережі ширять фото на яких видно дим над підприємством. Мер міста заявив про «збиття» восьми БпЛА. Уламки впали на завод, пошкодження незначні, а підприємство працює. Про це пишуть російські ЗМІ та моніторингові пабліки.

Атака могла відбутися на Башкирську содову компанію. Це один із найбільших хімічних комплексів Російської Федерації і єдиний у країні виробник терефталоїлхлориду. Цей компонент використовують, зокрема, для виготовлення бронематеріалів.

Нагадаємо, 29 жовтня масована атака БпЛА відбулася на Москву та Московську область. Через загрозу дронів обмеження на прийом і виліт літаків запровадили в аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». А два літаки, які летіли з Туреччини до Москви, були змушені розвернутися.