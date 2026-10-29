РФ запустила по Украине 112 БпЛА. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n217103-rf-zapustila-po-ukraine-112-bpla-byli-popadaniya-v-ryade-lokaciy.html

Ракурс

Країна-агресор Росія вночі 29 жовтня атакувала Україну 112 безпілотниками.

З російських Орла й Міллєрово, а також окупованого Донецька летіли ударні БпЛА типу Shahed (40 із них — реактивні), «Гербера» й дрони-імітатори типу «Пародія». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що ППО знешкодила 97 ворожих БпЛА. Російські дрони влучили на семи локаціях, а уламки впали на п’яти локаціях. Ще близько семи ударних безпілотників ще перебувають у повітрі.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджене підприємство. В обласній військовій адміністрації поінформували, що там постраждала одна людина.

А сьогодні вранці окупанти завдали ударів по Харкову. Міський голова Ігор Терехов поінформував, що в Салтівському районі дрон поцілив у навчальний заклад. А очільник ОВА Олег Синєгубов заявив про влучання і в Індустріальному районі міста — там поранена одна людина.

У ніч на 29 жовтня ворог атакував одне із цивільних підприємств Сарненського району Рівненської області, там виникла пожежа. У ДСНС заявили про загиблого й про те, що ліквідували займання.

Нагадаємо, 27 жовтня російські війська вдарили ракетами по Південному мосту Києва. На мосту, зокрема, була пошкоджена інфраструктура метрополітену. Влада призупиняла курсування поїздів між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» на зеленій гілці метро.