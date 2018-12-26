Колапс на дорогах: товщина снігу на автомагістралях України досягає 60 см (СПИСОК)

Дорожний колапс, фото — Національна поліція

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Негода в Україні продовжує ускладнювати життя водіїв. Уранці 26 грудня снігопад триває у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській областях, фіксуються й пориви вітру 20−25 м/с.

Як повідомив 26 грудня «Укравтодор», товщина снігового покрову за добу у зазначених областях досягає від 6 до 60 см.

Вітер утворив перемети висотою від 1 до 1,5 м, що утруднює роботу снігоприбиральної техніки.

У вказаних областях місцева влада ще вчора почала обмежувати рух.

Станом на ранок 26 грудня обмеження торкнулося таких ділянок доріг:

Кіровоградська область

З 13.00 25 грудня обмежено рух для всіх видів транспортних засобів на дорогах:

М-04 (ділянка Знам`янка — Олександрія);

М-13 (Кіровоград — Платонове).

Черкаська область

Н-01 Київ — Знам`янка, км 123+850 — 241+622;

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь, км 81+300 — 169+117.

Полтавська область

З 00.00 26 грудня обмежено рух для великогабаритного та громадського транспорту дорогами загального користування державного значення по області.

Дніпропетровська область

М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине, км 72+088−151+680;

Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя — Маріуполь, км 296+735 — 370+915;

Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя, км 81+735 — 105+313.

Вранці дорожники обіцяли до обіду завершити прибирання снігу на дорогах Кіровоградської області (Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя, в районі села Братолюбівка), Миколаївської області (М-13 Кропивницький — Платонове, км 76+140 — 6 ділянок переметів), Черкаської області (Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя, 10 км до межі з Полтавською областю), Полтавської області (Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя) на межі з Черкаською областю.

На решті території України дороги не в кращому стані, адже сніг продовжує падати у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Середня температура повітря на території країни коливається від -2 до -8°С.

Стан покриття в більшості областей засніжений, у Херсонській, Донецькій областях — ожеледиця.

На більшості перевальних ділянках стан покриття на Торунському, Вишківському та Ужоцькому перевалах засніжений, на інших перевальних ділянках — мокрий.

Тим часом, Укргідрометцентр попереджає, що снігопади в країні триватимуть. У середу-четвер, 26−27 грудня, в Україні часом сніг, місцями пориви вітру 15−20 м/с.