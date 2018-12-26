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Ракурс
Крылатая ракета "Нептун" / Фото: "Укроборонпром"

Ракетные комплексы «Стугна-П», «Ольха» и крылатая ракета «Нептун»: достижения украинского ОПК в 2018 году (ФОТО, ВИДЕО)

26 дек 2018, 11:15
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В 2018 году предприятия «Укроборонпрома» передали Вооруженным силам и другим силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного оружия, сообщает пресс-служба госконцерна.

В частности, киевское конструкторское бюро «Луч» начало серийное производство ракетных комплексов «Стугна-П», «Корсар» и «Барьер», которые уже используют украинские военные. Переносной ПТРК «Стугна-П» предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей на расстоянии до 5 км. Наведение ПТРК осуществляется с помощью лазерного луча.

Фото: "Стугна-П"

Украинский аналог американских FGM-148 Javelin — легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» уничтожает вражеские цели на расстоянии до 2,5 км.

Фото: "Корсар"

Ракетный комплекс «Ольха» был полностью сконструирован из украинских комплектующих. Этот ракетный комплекс считается одним из передовых разработок бюро «Луч».

Крылатая ракета «Нептун» в ходе недавних испытаний уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км.

Научно-производственный комплекс «Прогресс» в 2018 году завершил работы над модернизацией «умного» 152-мм снаряда «Цветник», который способен поразить цель на расстоянии до 20 км.

Фото: "Квітник"

Кроме этого, в 2018 году «Укроборонпром» начал создание комплекса предприятий, которые будут производить боеприпасы. В ближайшие годы госконцерн проведет закупки высокоточных станков и другого оборудования для серийного производства. Речь идет прежде всего о «Шосткинском казенном заводе «Импульс», «Звезда» и ГНИИ Химических продуктов.

Источник: Ракурс


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