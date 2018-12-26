Ракетные комплексы «Стугна-П», «Ольха» и крылатая ракета «Нептун»: достижения украинского ОПК в 2018 году (ФОТО, ВИДЕО)

Крылатая ракета "Нептун" / Фото: "Укроборонпром"

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В 2018 году предприятия «Укроборонпрома» передали Вооруженным силам и другим силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного оружия, сообщает пресс-служба госконцерна.

В частности, киевское конструкторское бюро «Луч» начало серийное производство ракетных комплексов «Стугна-П», «Корсар» и «Барьер», которые уже используют украинские военные. Переносной ПТРК «Стугна-П» предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей на расстоянии до 5 км. Наведение ПТРК осуществляется с помощью лазерного луча.

Украинский аналог американских FGM-148 Javelin — легкий переносной ракетный комплекс «Корсар» уничтожает вражеские цели на расстоянии до 2,5 км.

Ракетный комплекс «Ольха» был полностью сконструирован из украинских комплектующих. Этот ракетный комплекс считается одним из передовых разработок бюро «Луч».

Крылатая ракета «Нептун» в ходе недавних испытаний уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км.

Научно-производственный комплекс «Прогресс» в 2018 году завершил работы над модернизацией «умного» 152-мм снаряда «Цветник», который способен поразить цель на расстоянии до 20 км.

Кроме этого, в 2018 году «Укроборонпром» начал создание комплекса предприятий, которые будут производить боеприпасы. В ближайшие годы госконцерн проведет закупки высокоточных станков и другого оборудования для серийного производства. Речь идет прежде всего о «Шосткинском казенном заводе «Импульс», «Звезда» и ГНИИ Химических продуктов.