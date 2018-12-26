Росія кинула напризволяще арештованого у США агента Бутіну, яка боргує адвокатам 500 тис. доларів

Марія Бутіна, фото — МК

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Уряд РФ не допомагає сім’ї арештованої у США шпигунки Марії Бутіної.

Борги її родини за послуги адвоката досягли майже півмільйона доларів, а російська влада відсторонилася від допомоги особі, яка діяла в її інтересах, повідомив у Твіттер 26 грудня російський журналіст Василь Максимов.

Він побував на прес-конференції Валерія Бутіна, батька арештованої росіянки.

«Був на прес-конференції батька Бутіної. Він скаржиться, що російська влада і МЗС копійки не дали, а вони винні адвокатам вже близько півмільйона доларів. Ті створили фонд, але пожертвувань теж мало. А Бабченко ж говорив: «Батьківщина завжди тебе кине, синку», — написав Максимов.

Ці слова журналіста підтвердив батько арештованої росіянки Валерій Бутін в ефірі передачі «Андрій Малахов. Прямий ефір». Він заявив, що борг за роботу адвоката становить 30 млн рублів (433 тис. дол.).

«Це справді великий борг. Процес політизується, звідси й такі великі розцінки. З липня адвокат Роберт Дрісколл не вважав для себе можливим відмовитися від ведення справи Марії, тому протягом тривалого часу практично працює без авансу», — сказав батько Марії.

Він також зазначив, що створено фонд Марії Бутіної. У нього просять перераховувати гроші на її підтримку.

«Адвокат розуміє, що у сім’ї немає таких коштів. У США також є пожертвування від людей, які з Марією контактували, від простих людей», — пояснив Бутін.

Валерій Бутін повідомив, що адвокат розраховує на визволення своєї клієнтки вже у січні.

Раніше під час підсумкової прес-конференції президент Володимир Путін заявив, що Бутіна «не виконувала в США жодних державних завдань».

Бутіну арештували у Вашингтоні 15 липня, напередодні зустрічі президентів Росії і США Володимира Путіна і Дональда Трампа. Росіянці інкримінувалася участь в змові з метою ведення діяльності на користь уряду РФ на території США. Крім того, американські спецслужби стверджували, що 30-річна Бутіна провадила таку діяльність, не будучи зареєстрованою агентом іноземної держави.

Марія пішла на угоду з американським правосуддям і 13 грудня визнала себе винною у змові в інтересах Росії. Вона назвала ім’я свого куратора з Росії та готувалася визнати вину. Бутіна проникла в американські політичні кола за посередництвом свого бойфренда — американського консервативного політика з Республіканської партії Пола Еріксона.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров так прокоментував готовність Бутіної співпрацювати зі слідством: «Це її доля, її рішення».