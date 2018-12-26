Вибух в університеті Пекіна: є загиблі (ВІДЕО)

Вибух в університеті Пекіна: є загиблі. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n116117-vybuh-v-universyteti-pekina-ie-zagybli-video.html

Racurs.ua

Сильний вибух, що зумовив пожежу, стався сьогодні, 26 грудня, в хімічній лабораторії китайського університету. Внаслідок невдалого експерименту загинули троє студентів.

Вибух стався в лабораторії Пекінського транспортного університету під час проведення наукового експерименту. Про це повідомляє у Twitter видання CGTN.

Відомо, що студенти навчального закладу проводили дослідження з очищення стічних вод.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці листопада 2018 року в північній китайській провінції на автозаводі стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено понад 40 будинків, загинули двоє осіб і 24 дістали поранення.