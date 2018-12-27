У центрі Афін біля храму святого Діонісія вибухнула бомба, постраждав поліцейський

Поблизу храму святого Діонісія в Афінах пролунав вибух. Фото: flickr.com

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Внаслідок спрацювання вибухового пристрою біля одного з храмів у столиці Греції поранення дістав співробітник поліції.

Як повідомляє Daily Star, бомба вибухнула поблизу церкви святого Діонісія в районі Колонакі в центрі Афін. Постраждав правоохоронець, який наблизився до вибухового пристрою. У поліцейського діагностували легкі поранення рук і голови, він перебуває у військовому госпіталі.

Вибуховою хвилею порозкидало сміттєві баки та повалило припарковані мотоцикли.

За інформацією окремих грецьких ЗМІ, поранення дістав і церковний сторож, який перебував поряд із постраждалим поліцейським.

Бомбу невідомі зловмисники помістили в металевий ящик біля входу в церкву.

Нагадаємо, 26 грудня в лабораторії Пекінського транспортного університету під час проведення наукового експерименту пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули троє студентів.