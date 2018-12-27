У центрі Афін біля храму святого Діонісія вибухнула бомба, постраждав поліцейський

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Поблизу храму святого Діонісія в Афінах пролунав вибух. Фото: flickr.com
У центрі Афін біля храму святого Діонісія вибухнула бомба, постраждав поліцейськийhttps://racurs.ua/ua/n116163-u-centri-afin-bilya-hramu-svyatogo-dionisiya-vybuhnula-bomba-postrajdav-policeyskyy.htmlRacurs.ua
Внаслідок спрацювання вибухового пристрою біля одного з храмів у столиці Греції поранення дістав співробітник поліції.
Як повідомляє Daily Star, бомба вибухнула поблизу церкви святого Діонісія в районі Колонакі в центрі Афін. Постраждав правоохоронець, який наблизився до вибухового пристрою. У поліцейського діагностували легкі поранення рук і голови, він перебуває у військовому госпіталі.
Вибуховою хвилею порозкидало сміттєві баки та повалило припарковані мотоцикли.
За інформацією окремих грецьких ЗМІ, поранення дістав і церковний сторож, який перебував поряд із постраждалим поліцейським.
Бомбу невідомі зловмисники помістили в металевий ящик біля входу в церкву.
Нагадаємо, 26 грудня в лабораторії Пекінського транспортного університету під час проведення наукового експерименту пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули троє студентів.