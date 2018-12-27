Станції Tesla Superchargers з’являться в Україні

https://racurs.ua/ua/n116164-v-ukrayini-u-2019-roci-z-yavlyatsya-stanciyi-tesla-superchargers-ilon-mask.html

Racurs.ua

Засновник компаній Tesla (Тесла) та SpaceX (Спейс Ікс) Ілон Маск анонсував появу в Україні станцій для підзарядки автомобілів на електродвигунах.

Як зазначив Маск на власній сторінці у Twitter, станції будуть знаходитися по всій Європі, зокрема й на території України.

«Supercharger охопить 100% Європи в наступному році. Від Ірландії до Києва, від Норвегії до Туреччини», — йдеться в повідомленні.

За словами засновника «Тесли», мережа станцій Tesla Supercharger дозволяє легко подорожувати на великі відстані по Сполучених Штатах Америки, великій частині Європи, Канаді та Китаю.

Раніше повідомлялося, що в 2017 році засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск заявляв, що не проти взятися за впровадження проектів зі збереження відновлюваної енергії в Україні.

Нагадаємо, 18 грудня Ілон Маск відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. Будівництво тунелю протяжністю 1,14 милі (приблизно 1,84 км) обійшлося у 10 млн дол. Тунель проходить під містечком Хоторн в агломерації Лос-Анджелеса. Потрапити в нього можна через парковку штаб-квартири SpaceX.