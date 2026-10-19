Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n216896-starlink-perestaie-funkcionuvaty-na-shvydkosti-130-161-kilometr-na-godynu-zelenskyy.html

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Обладнання сервісів супутникового зв’язку Starlink/Starshield на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130−161 км/год.

Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на відповідний звіт головнокомандувача ЗСУ.

Зеленський наголосив, що така ситуація зі зв’язком гальмує українську фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних «шахедів».