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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Starlink перестає функціонувати на швидкості 130−161 кілометр на годину — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n216896-starlink-perestaie-funkcionuvaty-na-shvydkosti-130-161-kilometr-na-godynu-zelenskyy.htmlРакурс
Обладнання сервісів супутникового зв’язку Starlink/Starshield на різних ділянках фронту обладнання перестає функціонувати на швидкості 130−161 км/год.
Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїх сторінках у соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на відповідний звіт головнокомандувача ЗСУ.
Зеленський наголосив, що така ситуація зі зв’язком гальмує українську фронтову логістику та обмежує використання дронів різних типів, передусім мідстрайків та перехоплювачів реактивних «шахедів».
Сьогодні на всіх рівнях це мають ще раз проговорити з партнерами. Швидкість має значення для захисту життя, — наголосив він.