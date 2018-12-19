Маск відкрив перший швидкісний тунель під Лос-Анджелесом (ФОТО, ВІДЕО)

"Тесла" у тунелі розвиватиме швидкість понад 240 км/ч, фото — Твіттер І.Маска

https://racurs.ua/ua/n115827-mask-vidkryv-pershyy-shvydkisnyy-tunel-pid-los-andjelesom-foto-video.html

Racurs.ua

Засновник SpaceX (Спейс Ікс) і Tesla (Тесла) Ілон Маск на урочистій церемонії відкрив 18 грудня перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом.

Відкриття транслювалося на офіційному сайті створеної Маском компанії The Boring Company. Раніше бізнесмен обіцяв відкрити підземний тунель 10 грудня, але запуск відтермінували.

Маск зазначив, що в майбутньому для швидких переміщень по тунелю в машини будуть вбудовувати висувні бічні колеса, здатні висуватися й збиратися за необхідністю. У демонстрації показали автомобіль Tesla.

У Twitter бізнесмен пояснив, що такі колеса можуть бути зроблені не тільки для Tesla, але й для інших електромобілів.

«Можна їхати зі швидкістю понад 240 км/ч. На цій швидкості здається, що ти телепортуєшся містом», — додав Маск.

Будівництво тунелю протяжністю 1,14 милі (приблизно 1,84 км) обійшлося у 10 млн дол. Тунель проходить під містечком Хоторн в агломерації Лос-Анджелеса. Потрапити в нього можна через парковку штаб-квартири SpaceX.

Маск заснував The Boring Company в кінці 2016 року. Компанія планує побудувати дві мережі тунелів в районі Лос-Анджелеса і в столичному регіоні на Східному узбережжі. Про початок будівництва першого тунелю Маск оголосив в кінці червня 2017 року. Компанія також обговорює створення підземних тунелів в Техасі або Сан-Франциско.