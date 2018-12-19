Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом (ФОТО, ВИДЕО)

"Тесла" в тоннеле развивать скорость более 240 км/ч, фото — Твиттер И.Маска

https://racurs.ua/n115827-mask-otkryl-pervyy-skorostnoy-tonnel-pod-los-andjelesom-foto-video.html

Racurs.ua

Основатель SpaceX (Спейс Икс) и Tesla (Тесла) Илон Маск на торжественной церемонии открыл 18 декабря первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Открытие транслировалось на официальном сайте созданной Маском компании The Boring Company. Ранее бизнесмен обещал открыть подземный туннель 10 декабря, но запуск отложили.

Маск отметил, что в будущем для быстрых перемещений по туннелю в машины будут встраивать выдвижные боковые колеса, способны выдвигаться и собираться по мере необходимости. В демонстрации показали автомобиль Tesla.

В Twitter бизнесмен объяснил, что такие колеса могут быть сделаны не только для Tesla, но и для других электромобилей.

«Можно ехать со скоростью более 240 км/ч. На этой скорости кажется, что ты телепортуешся городом», — добавил Маск.

Строительство тоннеля протяженностью 1,14 мили (примерно 1,84 км) обошлось в 10 млн долл. Тоннель проходит под городком Хоторн в агломерации Лос-Анджелеса. Попасть в него можно через парковку штаб-квартиры SpaceX.

Маск основал The Boring Company в конце 2016 года. Компания планирует построить две сети тоннелей в районе Лос-Анджелеса и в столичном регионе на Восточном побережье. О начале строительства первого тоннеля Маск объявил в конце июня 2017 года. Компания также обсуждает создание подземных тоннелей в Техасе или Сан-Франциско.