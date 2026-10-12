Гигантский завод Илона Маска Terafab будет выпускать продукции на 1 трлн дол. ежегодно. Фото:

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Ракурс

Американський мільярдер Ілон Маск почав набирати фахівців для свого нового гігантського заводу.

Масштабне підприємство з виробництва напівпровідників Terafab з’явиться в окрузі Граймс, штат Техас. Підприємець переконує, що вартість продукції цього заводу буде співставною з ВВП країни з топ-20 світу. Про це Ілон Маск написав у соціальній мережі Х.

За даними IMF на 2026 рік, нижня межа топ-20 країн за номінальним ВВП становить близько 1.15 трлн дол., що відповідає показникам Швейцарії. Наприклад, в цьому роцівесь світовий ринок напівпровідників прогнозується на рівні 1.5 трлн дол.

В офісі губернатора Техасу зазначили, що цей проект має створити близько 3 тис. робочих місць у регіоні. Інфраструктура проекту займе понад 9 млн кв. м. Все підприємство буде об'єднане під одним дахом. Розробка логічних схем, пам’яті, корпусування та тестування відбуватимуться в єдиній системі.

На території Terafab виготовлятимуть гуманоїдних роботів Optimus, безпілотні таксі Cybercab та космічні дата-центри SpaceX. Також завод випускатиме чіпи, що забезпечуватимуть понад 1 ТВт обчислювальних потужностей для ШІ щорічно.

Нагадаємо, у США глави найбільших світових ШІ-компаній підписали угоду про контроль за штучним інтелектом. Вони домовилися про створення суворого внутрішнього контролю, залучення незалежних зовнішніх аудиторів та заснування спеціальних комітетів у радах директорів для перевірки звітів.