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Ракурс
В Украине ожидается сложная погода. Фото: flickr.com

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине и лавинной опасности в Карпатах (КАРТА)

27 дек 2018, 10:24
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В Украине 27 декабря прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается снег и температура воздуха от 3° мороза до 3° тепла.

По данным украинского Гидрометцентра, на украинских автодорогах ожидается гололедица. Утром возможны порывы ветра до 15−20 м/с.

Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах. Кроме того, непогода может усложнять работу коммунальщиков.

В Карпатах 27 декабря удерживается опасность схода лавин. Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности третьего уровня в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается в горах западной и центральной части Закарпатской области, высокогорье Ивано-Франковской области и горах Львовской области.

В Карпатах сохранится снеголавинная опасность. Карта: Гидрометцентр

Напомним, в новогоднюю ночь в Украине ожидается достаточно разнообразная погода. В отдельных регионах прогнозируют осадки и плюсовую температуру, в других — до 7º мороза.

Источник: Ракурс


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