Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине и лавинной опасности в Карпатах (КАРТА)

В Украине ожидается сложная погода. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n116166-sinoptiki-predupredili-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-v-ukraine-i-o-lavinnoy-opasnosti-v-karpatah.html

Racurs.ua

В Украине 27 декабря прогнозируются сложные погодные условия. Ожидается снег и температура воздуха от 3° мороза до 3° тепла.

По данным украинского Гидрометцентра, на украинских автодорогах ожидается гололедица. Утром возможны порывы ветра до 15−20 м/с.

Спасатели предупредили, что такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах. Кроме того, непогода может усложнять работу коммунальщиков.

В Карпатах 27 декабря удерживается опасность схода лавин. Синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности третьего уровня в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается в горах западной и центральной части Закарпатской области, высокогорье Ивано-Франковской области и горах Львовской области.

Напомним, в новогоднюю ночь в Украине ожидается достаточно разнообразная погода. В отдельных регионах прогнозируют осадки и плюсовую температуру, в других — до 7º мороза.