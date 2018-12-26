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Погода с 31 декабря на 1 января ожидается разнообразная

В Укргидрометцентре сообщили, какой будет погода в новогоднюю ночь (КАРТА)

26 дек 2018, 22:20
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В новогоднюю ночь погода в Украине ожидается достаточно разнообразной. В отдельных регионах прогнозируют осадки и плюсовую температуру, в других — до 7º мороза.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве погода 31 декабря будет без снега или дождя. Ночью ожидается 5−7º мороза, а ближе к утру — 2−3º ниже нуля. Во вторник, 1 января, в столице будет идти мокрый снег, который затем перейдет в дождь. Максимальная температура днем составит 2−3º тепла.

В западных областях синоптики обещают с 31 декабря на 1 января дождливую погоду, а столбики термометров покажут выше 0º по Цельсию.

В северных регионах осадков в новогоднюю ночь не ожидается. Ночью прогнозируется минус 3−8º. Утром жителей северных областей предупреждают о мокром снеге, который днем перейдет в дождь. Уже 1 января температура воздуха поднимется до 2−3º тепла.

В восточных областях Гидрометцентр обещает новогоднюю ночь без осадков. Ночью столбики термометров покажут 4−9º мороза, днем — до 5º ниже нуля по Цельсию.

На юге страны синоптики прогнозируют со следующего понедельника на вторник 1−6º мороза, днем — около 0°. Существенных осадков не ожидается.

Синоптики обещают в Украине разнообразную погоду в новогоднюю ночь. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 27 декабря погода в Украине ожидается дождливая, местами синоптики прогнозируют мокрый снег, а в западных, южных областях и в Крыму ожидается потепление.

Источник: Ракурс


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