Погода в Украине на 27 декабря: синоптики обещают мокрый снег и дождь (КАРТА)

Погоду в Украине обещают с мокрым снегом и дождем. Фото: flickr.com

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Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается дождливая, местами синоптики прогнозируют мокрый снег, а в западных, центральных областях и в Крыму ожидается потепление.

Как сообщает Гидрометцентр, столбики термометров ночью покажут от 1° тепла до 6° мороза. Днем температура воздуха в западных областях прогреется до 5° выше нуля, в южных регионах до 3° тепла, в восточных и центральных — до минус 2°.

Ветер ожидается северо-западный 7−12 м/с.

В Киеве 27 декабря ночью будет падать снег, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем тоже прогнозируется от минус 1° до 1° тепла.

Во Львове в четверг ожидается снег с дождем. Столбики термометров ночью покажут 0−2° выше нуля, днем 3−5° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки синоптики прогнозируют ночью снег, а днем — без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 1° мороза, днем 1−3° тепла.

В Днепре завтра ночью Гидрометцентр обещает снег, а днем будет облачно. Ночью температура воздуха составит 2−4° мороза, днем ожидается от 0° до 2° мороза.

В Харькове в ближайшие сутки ночью и днем обещают снег. Температура ночью 3−5° мороза, днем от 0° до минус 2°.

В Карпатах 27 декабря прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от 1° тепла до минус 1°, днем 2−4° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитное состояние в Украине 27 декабря будет относительно спокойным. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, 26 декабря во всех регионах ожидаются осадки — дождь и мокрый снег. Сухой и холодной будет погода только на юге и крайнем востоке. Температурные показатели будут колебаться от 2° до 4° тепла днем.