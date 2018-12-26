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Ракурс
Пункт "Угринов-Долгобичув", фото — strazgraniczna.pl

Польша объяснила, почему оставила на границе с Украиной единственный пешеходный переход

26 дек 2018, 15:53
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Польские пограничники прекратили эксперимент на пункте пропуска «Угринов-Долгобичув» и с 1 января будут пропускать через него только автотранспорт.

Соседи объяснили это опасностью, которую создавали пешие туристы автовладельцам, сообщил 26 декабря «Укринформа» помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» для пересечения автомобильного транспорта открыли в 2014 году. Через год здесь начали эксперимент и обустроили пешеходный переход.

«Трафик там достаточно высок. Но с 2015 года по инициативе украинской стороны в автомобильном пункте пропуска осуществлялся пропуск граждан, которые пересекали границу в пешем порядке», — пояснил Слободян.

Закрытие перехода в Угринове для пешеходов приведет к неудобствам для украинцев, ведь на украинско-польской границе пеших переходов мало. После этого решения поляков останется только один — в Шегинях.

Эксперимент ежегодно продлевали, но в середине декабря польская сторона решила завершить его.

«Граждане, которые пересекают там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет автомобилями. Это рабочий момент, который требует доработки», — рассказал чиновник.

Польские пограничники ранее сообщали, что пункт «Долгобичув-Угринов» ежедневно пересекают 3,5 тыс. туристов, из них 800 человек — пешком или на велосипедах.

Источник: Ракурс


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