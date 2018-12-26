Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине появился клон “Оппозиционного блока” / Фото: mnyug.com

Клон «Оппозиционного блока» появился в Украине

26 дек 2018, 15:48
999

В Министерстве юстиции зарегистрирован клон «Оппозиционного блока», который контролируют нардепы Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Вилкул.

В Едином реестре общественных формирований наряду с «Оппозиционным блоком» появилась партия «Оппозиционный блок — партия мира и развития», пишут «Українські Новини» со ссылкой на члена политсовета «Оппоблока», юриста Александра Пузанова.

Формально партия была зарегистрирована еще в июне 2014 года, а ее председателем является сотрудник «Метинвеста» Рината Ахметова Виталий Кисель. Однако четыре года назад Минюст зарегистрировал «Индустриальную партию Украины», председателем которой стал сын нардепа от «Оппоблока» Игоря Шурмы Ростислав, руководивший комбинатом «Запорожсталь».

В свою очередь смена названия партии произошла после того, как «бизнес-группа» Колесникова-Новинского-Вилкула не смогла узаконить решение своего декабрьского съезда, который она позиционировала как съезд «Оппозиционного блока». 18 декабря Окружной админсуд запретил Минюсту регистрировать решения этого съезда.

Напомним, что бывшие оппоблоковцы создали в Раде новое объединение.

Ранее сообщалось, что 20 ноября сопредседателя «Оппоблока» Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина исключили из состава парламентской фракции.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше