Клон «Оппозиционного блока» появился в Украине

Клон «Оппозиционного блока» появился в Украинеhttps://racurs.ua/n116137-klon-oppozicionnogo-bloka-poyavilsya-v-ukraine.htmlRacurs.ua
В Министерстве юстиции зарегистрирован клон «Оппозиционного блока», который контролируют нардепы Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Вилкул.
В Едином реестре общественных формирований наряду с «Оппозиционным блоком» появилась партия «Оппозиционный блок — партия мира и развития», пишут «Українські Новини» со ссылкой на члена политсовета «Оппоблока», юриста Александра Пузанова.
Формально партия была зарегистрирована еще в июне 2014 года, а ее председателем является сотрудник «Метинвеста» Рината Ахметова Виталий Кисель. Однако четыре года назад Минюст зарегистрировал «Индустриальную партию Украины», председателем которой стал сын нардепа от «Оппоблока» Игоря Шурмы Ростислав, руководивший комбинатом «Запорожсталь».
В свою очередь смена названия партии произошла после того, как «бизнес-группа» Колесникова-Новинского-Вилкула не смогла узаконить решение своего декабрьского съезда, который она позиционировала как съезд «Оппозиционного блока». 18 декабря Окружной админсуд запретил Минюсту регистрировать решения этого съезда.
Напомним, что бывшие оппоблоковцы создали в Раде новое объединение.
Ранее сообщалось, что 20 ноября сопредседателя «Оппоблока» Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина исключили из состава парламентской фракции.