Клон «Оппозиционного блока» появился в Украине

В Украине появился клон “Оппозиционного блока” / Фото: mnyug.com

https://racurs.ua/n116137-klon-oppozicionnogo-bloka-poyavilsya-v-ukraine.html

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В Министерстве юстиции зарегистрирован клон «Оппозиционного блока», который контролируют нардепы Вадим Новинский, Борис Колесников и Александр Вилкул.

В Едином реестре общественных формирований наряду с «Оппозиционным блоком» появилась партия «Оппозиционный блок — партия мира и развития», пишут «Українські Новини» со ссылкой на члена политсовета «Оппоблока», юриста Александра Пузанова.

Формально партия была зарегистрирована еще в июне 2014 года, а ее председателем является сотрудник «Метинвеста» Рината Ахметова Виталий Кисель. Однако четыре года назад Минюст зарегистрировал «Индустриальную партию Украины», председателем которой стал сын нардепа от «Оппоблока» Игоря Шурмы Ростислав, руководивший комбинатом «Запорожсталь».

В свою очередь смена названия партии произошла после того, как «бизнес-группа» Колесникова-Новинского-Вилкула не смогла узаконить решение своего декабрьского съезда, который она позиционировала как съезд «Оппозиционного блока». 18 декабря Окружной админсуд запретил Минюсту регистрировать решения этого съезда.

Напомним, что бывшие оппоблоковцы создали в Раде новое объединение.

Ранее сообщалось, что 20 ноября сопредседателя «Оппоблока» Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина исключили из состава парламентской фракции.