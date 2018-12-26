Клон «Опозиційного блоку» з’явився в Україні

В Україні з'явився клон "Опозиційного блоку" / Фото: mnyug.com

https://racurs.ua/ua/n116137-klon-opozyciynogo-bloku-z-yavyvsya-v-ukrayini.html

Racurs.ua

У Міністерстві юстиції зареєстровано клон «Опозиційного блоку», який контролюють нардепи Вадим Новинський, Борис Колесников та Олександр Вілкул.

В Єдиному реєстрі громадських формувань поряд з «Опозиційним блоком» з’явилася партія «Опозиційний блок — партія миру і розвитку», пишуть «Українські Новини» з посиланням на члена політради «Опоблоку», юриста Олександра Пузанова.

Формально партія була зареєстрована ще у червні 2014 року, а її головою є співробітник «Метінвесту» Ріната Ахметова Віталій Кисіль. Однак чотири роки тому Мін’юст зареєстрував «Індустріальну партію України», головою якої став син нардепа від «Опоблоку» Ігоря Шурми Ростислав, який керував комбінатом «Запоріжсталь».

У свою чергу зміна назви партії сталася після того, як «бізнес-група» Колесникова-Новинського-Вілкула не змогла узаконити рішення свого грудневого з’їзду, який вона позиціонувала як з’їзд «Опозиційного блоку». 18 грудня Окружний адмінсуд заборонив Мін’юсту реєструвати рішення цього з’їзду.

Нагадаємо, що колишні опоблоківці створили у Раді нове об'єднання.

Раніше повідомлялося, що 20 листопада співголову «Опоблоку» Юрія Бойка та його заступника Сергія Льовочкіна виключили зі складу парламентської фракції.