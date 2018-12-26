Агресія Росії в Керченській протоці: військова прокуратура засекретила всі рішення судів щодо цього інциденту (ДОКУМЕНТ)

Російські військовослужбовці 25 листопада атакували кораблі ВМС України в Керченській протоці, фото: Wikimedia

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Прокуратура вирішила засекретити всі рішення судів, які стосуються нападу Росії на українські військові кораблі в акваторії Керченської протоки 25 листопада.

Військова прокуратура Південного регіону відповідне рішення ухвалила ще 3 грудня. Про це стало відомо агентству «Українські новини» з відповіді відомства на відповідний інформаційний запит.

Причини ухвалення такого рішення не повідомляються. У відповіді прокуратури зазначається, що користувачам реєстру Державної судової адміністрації України обмежено доступ до судових рішень, ухвалених у кримінальному провадженні № 42018160690000282 від 25 листопада 2018 року.

Наразі із загального доступу в Єдиному державному реєстрі судових рішень вже зникли пов’язані із керченським інцидентом судові рішення.

Нагадаємо, під час спроби українських військових кораблів пройти через контрольовану Росією Керченську протоку її було перекрито танкером, який нібито сів на мілину. Під час спроби кораблів ВМС України повернутися до портів базування, росіяни їх обстріляли та захопили. У полон потрапили 24 українські моряки.

На початку грудня Генеральна прокуратура України оприлюднила похвилинну реконструкцію цього інциденту. Тоді повідомлялося, що прокуратура зібрала 17 томів доказів російської агресії.