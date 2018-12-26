Агрессия России в Керченском проливе: военная прокуратура засекретила все решения судов по этому инциденту (ДОКУМЕНТ)

Российские военнослужащие 25 ноября атаковали корабли ВМС Украины в Керченском проливе, фото: Wikimedia

https://racurs.ua/n116136-agressiya-rossii-v-kerchenskom-prolive-voennaya-prokuratura-zasekretila-vse-resheniya-sudov.html

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Прокуратура решила засекретить все решения судов, касающиеся нападения России на украинские военные корабли в акватории Керченского пролива 25 ноября.

Военная прокуратура Южного региона соответствующее решение приняла еще 3 декабря. Об этом стало известно агентству «Українські новини» из ответа ведомства на соответствующий информационный запрос.

Причины принятия такого решения не сообщаются. В ответе прокуратуры отмечается, что пользователям реестра Государственной судебной администрации Украины ограничен доступ к судебным решениям, принятым в уголовном производстве № 42018160690000282 от 25 ноября 2018 года.

Сейчас из общего доступа в Едином государственном реестре судебных решений уже исчезли связанные с керченским инцидентом судебные решения.

Напомним, во время попытки украинских военных кораблей пройти через контролируемый Россией Керченский пролив его перекрыли танкером, который якобы сел на мель. При попытке кораблей ВМС Украины вернуться в порты базирования, россияне их обстреляли и захватили. В плен попали 24 украинских моряка.

В начале декабря Генеральная прокуратура Украины обнародовала поминутную реконструкцию этого инцидента. Тогда сообщалось, что прокуратура собрала 17 томов доказательств российской агрессии.