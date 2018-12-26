«Нафтогаз» начнет в судах выбивать долги «Газпрома» в январе 2019 года

"Нафтогаз" перешел в атаку в споре с "Газпромом", фото — "Зеркало недели

https://racurs.ua/n116134-naftogaz-nachnet-v-sudah-vybivat-dolgi-gazproma-v-yanvare-2019-goda.html

Racurs.ua

В начале 2019 года компания «Нафтогаз Украины» начнет взыскивать с российского «Газпрома» 2,7 млрд долл. в судах.

В январе и феврале состоится несколько судебных разбирательств в деле украинской энергетической компании против «Газпрома», сообщило 26 декабря «Громадське» со ссылкой на коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Речь идет о взыскании с российского газового монополиста имущества и активов для погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража в сумме 2,7 млрд долл.

«В начале января у нас будет судебное заседание в Голландии о принудительном взыскании активов „Газпрома“. В феврале — заседание в Великобритании, впоследствии ожидаем решения суда в Техасе. В США мы хотим получить информацию об активах „Газпрома“», — сообщил Витренко.

В последнее время «Нафтогаз» активно подает иски в судах нескольких стран — Швеции, Нидерландах, Швейцарии и США.

Таким образом «Нафтогаз» стремится конфисковать активы россиян и погасить сумму, которую Украине присудил арбитраж.

Напомним, что «Нафтогаз» судится с «Газпромом» с 2014 года относительно цены на российский природный газ и его транзит через Украину. В феврале Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» в иске о транзите газа на сумму 4,673 млрд долл.

Впоследствии россияне запустили юридический механизм, чтобы избежать уплаты средств.

В июне руководитель российской газовой компании Алексей Миллер заявил, что «Газпром» подаст иск на расторжение действующих контрактов на поставку газа в Украину и через ее территорию.

В начале июля «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома» с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа.

В ноябре Стокгольмский арбитраж объединил иски «Нафтогаза» и «Газпрома» в единый процесс.

Общая сумма требований со стороны Украины превышает 12 млрд долл. «Газпром» фактически требует вернуть ситуацию до момента, когда «Нафтогаз» начал судиться с ним.