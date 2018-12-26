Российский патриарх Кирилл заговорил о «кровавых конфликтах» из-за храмов и «духовной гибели» Украины

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https://racurs.ua/n116133-rossiyskiy-patriarh-kirill-zagovoril-o-krovavyh-konfliktah-iz-za-hramov-i-duhovnoy-gibeli.html

Racurs.ua

Российский патриарх Кирилл заявил, что смена названия УПЦ Московского патриархата повлечет масштабные акции по «изъятию» храмов на территории Украины.

«Все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами», — сказал он в Москве, пишут СМИ РФ.

Кроме этого, невзирая на участие патриарха Кирилла в недавней встрече с высшим руководством Минобороны РФ и президентом России Владимиром Путиным, где обсуждался конфликт Москвы с Западом, он решил напомнить Киеву о необходимости «отделения церкви и религии от государства».

«В нарушение этой фундаментальной европейской ценности государство в лице президента прямо вторгается в церковное управление… участвует в переговорах с Константинополем относительно так называемого томоса», — заявил патриарх Кирилл.

Он также не забыл упомянуть и о США, которые «работают в Украине», а создание единой православной церкви назвал «цивилизационной катастрофой».

Ранее глава РПЦ заявлял, что создание объединенной православной церкви в Украине приведет к «духовной гибели» страны.

Напомним, 15 декабря 39-летнего митрополита Епифания Думенко выбрали главой новой Украинской православной церкви на Объединительном соборе. Он принял на себя титул митрополита Киевского и всея Украины.