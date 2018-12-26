Ядерные ракеты в Европе: Германия выступает против их размещения

Германия протестует против размещения ядерных ракет в Европе. Фото: vistanews.ru

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Размещение ядерных ракет средней и малой дальности в Европе опротестовали в Германии. Как заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас в интервью dpa, Европа не должна становиться местом демонстрации сил России и США.

По мнению Мааса, размещение ядерных ракет на территории Европы является абсолютно неправильным шагом и вызовет недовольство у Германии, передает DW.

Он также отметил, что для решения проблем современности мышление времен холодной войны совершенно не подходит.

Причиной такого высказывания Мааса стали заявления о возможном выходе США из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), согласно которому сторонам (США и России) не разрешается иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

В то же время в США заявили, что в случае выхода из договора не планируют размещать на территории Европы запрещенные им ракеты, и напомнили о нарушении Россией его условий.