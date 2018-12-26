Импортозамещение: в России разрешат выращивать наркотики

Законодательное ослабление коснется только государственных предприятий, фото: Fraza.ua

https://racurs.ua/n116132-importozameschenie-v-rossii-razreshat-vyraschivat-narkotiki.html

Racurs.ua

Правительство России одобрило законопроект, который разрешает выращивать наркосодержащие растения для изготовления наркотических психотропных веществ в медицинских целях.

В частности, речь идет о сортах мака с высоким содержанием алкалоидов опия. Об этом сегодня заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает агентство РБК.

Также в перечень разрешенных растений вошли конопля, кокаиновые кусты, некоторые виды грибов и кактусов, шалфей предсказателей (Salvia divinorum) и еще несколько растений.

Правда, по словам Мантурова, законодательные послабления коснутся только двух расположенных в Москве государственных предприятий — Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии и «Московского эндокринного завода» в рамках осуществляемой российскими властями стратегии по импортозамещению. Дело в том, что в настоящее время для производства лекарственных препаратов российским предприятиям приходится импортировать наркотические субстанции. При этом девять из десяти производителей наркотических субстанций находятся в странах, которые ввели санкции в отношении России.

Сообщается, что для выращивания наркосодержащих растений из этого перечня выделят 100 га земли.

Напомним, по информации ООН по крайней мере 275 млн людей в мире хотя бы раз употребляли наркотики.