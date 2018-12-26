Імпортозаміщення: у Росії дозволять вирощувати наркотики

Законодавче послаблення торкнеться тільки державних підприємств, фото: Fraza.ua

https://racurs.ua/ua/n116132-importozamischennya-u-rosiyi-dozvolyat-vyroschuvaty-narkotyky.html

Racurs.ua

Уряд Росії схвалив законопроект, який дозволяє вирощувати нарковмісні рослини для виготовлення наркотичних психотропних речовин з медичною метою.

Зокрема, мова йде про сорти маку з високим вмістом алкалоїдів опію. Про це сьогодні заявив міністр промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров, повідомляє агентство РБК.

Також до переліку дозволених рослин увійшли конопля, кокаїнові кущі, деякі види грибів і кактусів, шавлія провісників (Salvia divinorum) і ще кілька рослин.

Правда, за словами Мантурова, законодавче послаблення торкнеться тільки двох розташованих у Москві державних підприємств — Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології та «Московського ендокринного заводу» в межах здійснюваної російською владою стратегії з імпортозаміщення. Річ у тім, що на сьогодні для виробництва медичних препаратів російським підприємствам доводиться імпортувати наркотичні субстанції. При цьому дев’ять з десяти виробників наркотичних субстанцій розташовані в країнах, які запровадили санкції щодо Росії.

Повідомляється, що для вирощування нарковмісних рослин з цього переліку виділять 100 га землі.

Нагадаємо, за інформацією ООН принаймні 275 млн людей у світі хоча б раз вживали наркотики.