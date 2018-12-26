Порошенко заявив про припинення дії воєнного стану в Україні

Порошенко заявив про припинення дії воєнного стану в Україніhttps://racurs.ua/ua/n116130-poroshenko-prypynyv-diu-voiennogo-stanu-v-ukrayini.htmlRacurs.ua
Президент України Петро Порошенко у середу, 26 грудня, припинив дію воєнного стану у 10 областях держави.
Про це глава держави заявив сьогодні на початку засідання Ради національної безпеки і оборони України.
«О 14.00 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення, воно грунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в Україні», — написав Порошенко у Твіттер.
Водночас президент повідомив, що військово-політична ситуація навколо України не дуже змінилася.
За його словами, ОБСЄ підтвердила дані української розвідки — у районі Луганська знайдено підтягнуті системи «Град», збільшена кількість артилерії, не відведені танки. Крім того, не зменшилася й військова присутність Росії в Азовському морі.
Під час 30-денного терміну воєнного стану Збройні сили провели передислокацію, бойове злагодження, доукомплектацію за рахунок резервів першої черги, а також отримали нове озброєння.
Порошенко вважає, що заходи, які відбувалися під час воєнного стану, дозволили виявити недоліки в обороноздатності України.
«Ми їх обговорюватимемо на закритій частині засідання РНБО. Добре, що ми їх виявили першими за ворога. Зробимо висновки з цього», — розповів Порошенко на засіданні РНБО.