Порошенко заявив про припинення дії воєнного стану в Україні

Порошенко заявив, що припиняє воєнний стан в Україні, фото — Твіттер

https://racurs.ua/ua/n116130-poroshenko-prypynyv-diu-voiennogo-stanu-v-ukrayini.html

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Президент України Петро Порошенко у середу, 26 грудня, припинив дію воєнного стану у 10 областях держави.

Про це глава держави заявив сьогодні на початку засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«О 14.00 припиняється воєнний стан. Це моє принципове рішення, воно грунтується на аналізі всіх складових поточної безпекової ситуації в Україні», — написав Порошенко у Твіттер.

Водночас президент повідомив, що військово-політична ситуація навколо України не дуже змінилася.

За його словами, ОБСЄ підтвердила дані української розвідки — у районі Луганська знайдено підтягнуті системи «Град», збільшена кількість артилерії, не відведені танки. Крім того, не зменшилася й військова присутність Росії в Азовському морі.

Під час 30-денного терміну воєнного стану Збройні сили провели передислокацію, бойове злагодження, доукомплектацію за рахунок резервів першої черги, а також отримали нове озброєння.

Порошенко вважає, що заходи, які відбувалися під час воєнного стану, дозволили виявити недоліки в обороноздатності України.