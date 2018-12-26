Порошенко заявил о прекращении действия военного положения в Украине

Порошенко заявил, что не будет продлевать военное положение в Украине, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n116130-poroshenko-zayavil-o-prekraschenii-deystviya-voennogo-polojeniya-v-ukraine.html

Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 26 декабря, прекратил действие военного положения в 10 областях страны.

Об этом глава государства заявил сегодня в начале заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«В 14.00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в Украине», — написал Порошенко в Твиттер.

В то же время президент сообщил, что военно-политическая ситуация вокруг Украины не сильно изменилась.

По его словам, ОБСЕ подтвердила данные украинской разведки — в районе Луганска найдены системы «Град», увеличено количество артиллерии, не отведены танки. Кроме того, не уменьшилось и военное присутствие России в Азовском море.

Во время 30-дневного срока военного положения Вооруженные силы провели передислокацию, боевое слаживание, доукомплектацию за счет резервов первой очереди, а также получили новое оружие.

Порошенко считает, что мероприятия, которые удалось провести во время военного положения, позволили выявить недостатки в обороноспособности Украины.