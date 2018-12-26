Военное положение в Украине: СНБО собрался на заседание по продлению его действия (ТРАНСЛЯЦИЯ)

СНБОУ заслушает доклад военных, фото - Фокус

https://racurs.ua/n116126-sovet-nacbezopasnosti-reshaet-prodoljat-li-voennoe-polojenie-v-ukraine-translyaciya.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины сегодня проводит заседание, на котором рассматривается вопрос о продлении военного положения в 10 областях страны.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) заслушает доклад военных о текущей ситуации и именно от их выводов будет зависеть, продлят ли военное положение.

Напомним, что его ввели 26 ноября сроком на 30 дней. Это произошло после нападения России на три украинских корабля в Керченском проливе и пленения 24 украинских моряков.

Действие военного положения истекает сегодня в 14.00.

Оно действовало в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области).

Пока официальные лица не комментировали перспективу продления военного положения. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно говорил, что его продлят только в случае полномасштабного наступления России.