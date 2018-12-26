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Ракурс
Ограбление банка в Кривом Роге. Фото: YouTube

Ограбление банка в Кривом Роге: злоумышленник ранил кассира в лицо и украл деньги (ФОТО)

26 дек 2018, 13:57
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Ограбление банка в Кривом Роге произошло сегодня, 26 декабря, около 8.45. Неизвестный забежал в отделение «Аккордбанка» и, применив нож против кассира, украл деньги и скрылся.

В результате ограбления 35-летняя женщина-кассир получила ножевые ранения шеи и лица, сообщают в пресс-центре полиции Днепропетровской области.

Открыли уголовное производство по ст. 187 УК Украины (разбой). Проводятся следственные действия, с места преступления собраны и направлены на экспертизу вещественные доказательства. Также устанавливается сумма материального ущерба.

Ограбление банка в Кривом Роге: проводятся следственные действия. Фото: dp.npu.gov.ua

Как ранее сообщал «Ракурс», в Мукачево грабители пробрались в банковское хранилище и открыли около 35 сейфов, в которых хранились ценности клиентов «VS банка».

Источник: Ракурс


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