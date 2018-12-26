В Киеве перенесут памятник Суворову

Памятник Суворову в Киеве, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116127-v-kieve-perenesut-pamyatnik-suvorovu.html

Racurs.ua

Со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна перенесут памятник российскому военачальнику Александру Суворову.

Соответствующее решение сегодня единогласно приняла экспертная комиссия Министерства культуры. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Минкультуры Евгений Нищук.

По словам Нищука, на необходимости переноса этого памятника он настаивал уже несколько лет, однако «кому-то, очевидно, было выгодно промедление».

«Я рад, что сегодня такое важное для Украины и меня лично решение было принято!», — отмечает министр культуры.

Памятник Суворову был установлен на площади перед главным корпусом лицея осенью 1974 года в связи с приближением 30-летия победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне.

Киевский военный лицей имени Ивана Богуна носил имя Суворова до 1998 года.

В истории Украины Суворов «отличился» подавлением национально-освободительного восстания Колиивщина на Правобережной Украине. Именно за эти действия он получил звание генерал-майора.

Напомним, в мае в Праге облили розовой краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.