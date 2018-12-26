Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Онкобольные дети заразились гепатитом С. Фото: smitanka.ru

В России онкобольные дети заразились гепатитом С при переливании крови

26 дек 2018, 13:20
999

Онкобольных детей, которые проходили лечение в гематологическом отделении Амурской детской областной больницы в России, заразили гепатитом С.

Гепатит С выявили у 26-ти детей 2003−2004 и 2013−2015 г. р., которые проходили лечение в областной больнице в Приамурье. Часть из заразившихся сдавала кровь на анализ, остальным делали переливание крови, сообщает РИА «Новости».

В российском Минздраве и Роспотребнадзоре отказались комментировать ситуацию.

В тоже время стало известно, что Следственный комитет по Амурской области открыл уголовной дело согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ по факту нарушения эпидемиологических правил в детской областной больнице. Максимальная санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на один год.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше