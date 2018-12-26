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Онкохворі діти заразилися гепатитом С. Фото: smitanka.ru

У Росії онкохворі діти заразилися гепатитом С під час переливання крові

26 гру 2018, 13:20
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Онкохворих дітей, які проходили лікування в гематологічному відділенні Амурської дитячої обласної лікарні в Росії, заразили гепатитом С.

Гепатит С виявлено у 26-ти дітей 2003−2004 та 2013−2015 р. н., які проходили лікування в обласній лікарні в Приамур’ї. Частина інфікованих здавала кров на аналіз, решті робили переливання крові, повідомляє РІА «Новости».

У російському Міністерстві охорони здоров’я та Росспоживнагляді відмовилися коментувати ситуацію.

Водночас стало відомо, що Слідчий комітет в Амурській області відкрив кримінальну справу відповідно до ч. 1 ст. 236 КК РФ за порушення епідеміологічних правил у дитячій обласній лікарні. Максимальна санкція цієї статті передбачає обмеження волі на один рік.


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