У Києві перенесуть пам’ятник Суворову

Пам’ятник Суворову в Києві, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116127-u-kyievi-perenesut-pam-yatnyk-suvorovu.html

Racurs.ua

З подвір’я Київського військового ліцею імені Івана Богуна перенесуть пам’ятник російському воєначальнику Олександру Суворову.

Відповідне рішення сьогодні одностайно ухвалила експертна комісія Міністерства культури. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Мінкультури Євген Нищук.

За словами Нищука, на необхідності перенесення цього пам’ятника він наполягав вже кілька років, однак «комусь, вочевидь, було вигідне зволікання».

«Я радий, що сьогодні таке важливе для України і мене особисто рішення, було ухвалено!» — зазначає міністр культури.

Пам’ятник Суворову був встановлений на площі перед головним корпусом ліцею восени 1974 року у зв’язку із наближенням 30-ліття перемоги Радянського Союзу над Німеччиною у Другій світовій війні.

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна носив ім’я Суворова аж до 1998 року.

В історії України Суворов «відзначився» придушенням національно-визвольного повстання Коліївщина на Правобережній Україні. Саме за ці дії він отримав звання генерал-майора.

Нагадаємо, у травні в Празі облили рожевою фарбою пам’ятник маршалу Радянського Союзу Івану Конєву.