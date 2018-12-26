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Ракурс
Пограбування банку в Кривому Розі. Фото: YouTube

Пограбування банку в Кривому Розі: зловмисник поранив касира в обличчя і вкрав гроші (ФОТО)

26 гру 2018, 13:57
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Пограбування банку в Кривому Розі сталося сьогодні, 26 грудня, близько 8.45. Невідомий забіг до відділення «Акордбанку» і, застосувавши ніж проти касира, забрав гроші та втік.

Унаслідок нападу 35-річна жінка-касир дістала ножові поранення шиї та обличчя, повідомляють у прес-центрі поліції Дніпропетровської області.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 187 КК України (розбій). Наразі тривають слідчі дії, з місця злочину зібрано та направлено на експертизу речові докази. Також встановлюється сума матеріального збитку.

Пограбування банку у Кривому Розі: тривають слідчі дії. Фото: dp.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Мукачево грабіжники потрапили до банківського сховища і відкрили близько 35 сейфів, у яких зберігалися цінності клієнтів «VS банку».

Джерело: Ракурс


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