Воєнний стан в Україні: РНБО зібралася на засідання щодо продовження його дії (ТРАНСЛЯЦІЯ)

РНБОУ заслухає доповідь військових, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n116126-rada-nacbezpeky-vyrishuie-chy-prodovjuvaty-voiennyy-stan-v-ukrayini-translyaciya.html

Racurs.ua

Рада національної безпеки і оборони України сьогодні проводить засідання, на якому розглядає питання продовження воєнного стану у 10 областях країни.

Рада нацбезпеки і оборони заслухає доповідь військових про поточну ситуацію і саме від їхніх висновків залежатиме, чи продовжувати воєнний стан.

Нагадаємо, що його запровадили 26 листопада терміном на 30 днів. Це сталося після нападу Росії на три українських кораблі в Керченській протоці і полону 24 українських моряків.

Дія воєнного стану закінчується сьогодні о 14.00.

Він діяв в областях, розташованих уздовж російського кордону, придністровської ділянки молдовського кордону та на узбережжі Чорного і Азовського морів (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області).

Наразі офіційні особи не коментували перспективу продовження воєнного стану. Президент України Петро Порошенко неодноразово говорив, що його продовжать тільки у випадку повномасштабного наступу Росії.