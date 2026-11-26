Зважайте на сигнали ракетної небезпеки — Зеленський попередив про загрозу нового масованого ударуhttps://racurs.ua/ua/n217671-zvajayte-na-sygnaly-raketnoyi-nebezpeky-zelenskyy-poperedyv-pro-zagrozu-novogo-masovanogo-udaru.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 26 листопада, закликав українців найближчими днями уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги через інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.
Маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару, — наголоси він. — Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар відповімо.
У своєму зверненні Зеленський також торкнувся проблеми російських ударів по енергетиці. Зокрема, зауважив, що надзвичайно складною є ситуація у Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпропетровської області.
Наша Харківщина. Одеса та область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та під ударами. Донеччина. Миколаїв та область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення. Я хочу подякувати вам, подякувати вам усім, — додав він.