Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217671-zvajayte-na-sygnaly-raketnoyi-nebezpeky-zelenskyy-poperedyv-pro-zagrozu-novogo-masovanogo-udaru.html

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Володимир Зеленський, президент України, у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 26 листопада, закликав українців найближчими днями уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги через інформацію про підготовку Росією нового масованого удару.

Маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару, — наголоси він. — Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар відповімо.

У своєму зверненні Зеленський також торкнувся проблеми російських ударів по енергетиці. Зокрема, зауважив, що надзвичайно складною є ситуація у Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпропетровської області.