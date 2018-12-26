Ядерні ракети в Європі: Німеччина виступає проти їх розміщення

Німеччина протестує проти розміщення ядерних ракет у Європі. Фото: vistanews.ru

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Розміщення ядерних ракет середньої та малої дальності в Європі опротестували у Німеччині. Як заявив міністр закордонних справ країни Хайко Маас в інтерв’ю dpa, Європа не повинна ставати місцем демонстрації сил Росії та США.

На думку Мааса, розміщення ядерних ракет на території Європи є абсолютно неправильним кроком і викличе невдоволення у Німеччини, передає DW.

Він також зазначив, що для вирішення проблем сучасності мислення часів холодної війни абсолютно не підходить.

Причиною такої заяви Мааса стали повідомлення про можливий вихід США з Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД), за яким сторонам (США та Росії) не дозволяється мати балістичні ракети наземного базування і крилаті ракети з дальністю від 500 до 5,5 тис. км.

Водночас у США заявили, що в разі виходу з договору не планують розміщувати на території Європи заборонені ним ракети, і нагадали про порушення Росією його умов.