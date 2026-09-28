ЄС готує механізм термінових консультацій у випадку гібридної атаки з боку Росії

ЄС може запровадити свій аналог четвертої статті НАТО, фото: Pexels

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Міністри оборони ЄС сьогодні, 28 вересня, зустрічаються, щоб обговорити, чи потрібен Євросоюзу власний аналог четвертої статті НАТО.

Про це повідомляє Politico.

Цей так званий Екстрений протокол безпеки дозволив би столицям зібрати всі країни ЄС разом у разі безпекової кризи, — пише видання.

Із промови Фон дер Ляєн 16 вересня, Clash Report:

Ми не повинні плекати жодних ілюзій щодо того, що тут відбувається. Гібридні загрози, з якими стикається Європа, дедалі менше нагадують «гібридні» і дедалі менше — власне загрози. Кібератаки, саботаж, підпали, вторгнення дронів — їхня кількість зростає з кожним днем. Тож у міру зростання рівня загрози має зростати й готовність Європи. І саме тому я разом із Верховним представником/віцепрезидентом запропоную нову Європейську стратегію безпеки.

У разі, якщо одна з держав-членів ініціює такі заходи, усі держави-члени повинні зібратися, щоб скоординувати європейську реакцію, запобігти подальшій ескалації та пом’якшити наслідки, — заявила голова Європейської комісії.

Фон дер Ляєн прямо закликала до запровадження «протоколу надзвичайних заходів безпеки» за зразком четвертої статті НАТО — яка передбачає проведення офіційних консультацій у разі загрози безпеці будь-якого члена альянсу — а не на основі положень статті 5 про колективну оборону.

Відповідно до статті 4 Договору про НАТО, країни-члени проводять консультації між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якого члена перебувають під загрозою.

Джерело: Politico