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Знищення російських загарбників, скріншот відео
73 окупантів ліквідовано за тиждень під час спроб прорватися на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216480-73-okupantiv-likvidovano-za-tyjden-pid-chas-sprob-prorvatysya-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи прикордонної бригади «Гарт» за тиждень знищили 73 окупантів, які намагалися інфільтруватися на українську територію.
Ще 27 загарбників поранено, а чотирьох взято в полон. Про це сьогодні, у понеділок 28 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.
Штурмові групи окупантів знешкоджуються з застосуванням усього наявного озброєння — безпілотних літальних апаратів, артилерії та мінометів, — зазначили у ДПСУ.