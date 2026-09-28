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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

73 окупантів ліквідовано за тиждень під час спроб прорватися на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

28 вер 2026, 12:55
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На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи прикордонної бригади «Гарт» за тиждень знищили 73 окупантів, які намагалися інфільтруватися на українську територію.

Ще 27 загарбників поранено, а чотирьох взято в полон. Про це сьогодні, у понеділок 28 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.

Штурмові групи окупантів знешкоджуються з застосуванням усього наявного озброєння — безпілотних літальних апаратів, артилерії та мінометів, — зазначили у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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