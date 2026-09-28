Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n216480-73-okupantiv-likvidovano-za-tyjden-pid-chas-sprob-prorvatysya-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи прикордонної бригади «Гарт» за тиждень знищили 73 окупантів, які намагалися інфільтруватися на українську територію.

Ще 27 загарбників поранено, а чотирьох взято в полон. Про це сьогодні, у понеділок 28 вересня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідне відео.