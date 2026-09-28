Сергій Корецький, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n216478-isnuie-zagroza-vtraty-dostupu-do-internetu-koreckyy.html

Ракурс

Через цілеспрямовані російські удари по дата-центрах існує постійна загроза втрати інтернету, тому держава готується до найскладнішого розвитку подій.

Про це в інтерв’ю «ТСН.Тиждень» заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, коментуючи цілеспрямовані російські удари останнього часу.

Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни, — наголосив він.

За словами Корецького, єдиного універсального правила для захисту відповідної інфраструктури немає і Кабмін, зокрема, застосовує «нестандартні рішення»:

Щось має бути під землею, щось повинне бути в «хмарі», щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити і так готувати себе — факт.

Нагадаємо, з 23 вересня російські загарбники почали завдавати цілеспрямованих ударів по українських дата-центрах та вузлах зв’язку у Києві.