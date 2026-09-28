Наслідки російських ударів на Київщині, фото: Київська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n216476-troie-ludey-zagynuly-na-kyyivschyni-cherez-rosiyski-ataky-ova.html

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На Київщині внаслідок атак російських безпілотників за останню добу загинули троє людей, ще восьмеро постраждали.

Про це сьогодні, 28 вересня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

За останню добу під ударом були виключно цивільні об'єкти, — наголосив він. — На жаль, внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали.

За останню добу пошкоджено 21 цивільний об'єкт у п’яти районах області: