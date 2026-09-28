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Ракурс
Наслідки російського удару у Дніпрі 28 вересня, фото: Дніпропетровська ОВА

Росіяни вдарили по бізнес-центу у Дніпрі — виникла пожежа (ВІДЕО)

28 вер 2026, 13:51
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Російські загарбники сьогодні, 28 вересня, завдали удару по бізнес-центру у Дніпрі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

47 людей рятувальники вивели з охопленої вогнем будівлі. Людей з верхніх поверхів евакуюють за допомогою автодрабини, — розповів Ганжа.

Згодом Ганжа повідомив, що через російську атаку на Дніпро загинули троє людей, ще щонайменше 12 поранені.

Поряд — житлові будинки, парк, бібліотека, офіси, магазини. Центр Дніпра. Посеред робочого дня тут — сотні людей. Саме сюди вдарили росіяни, — наголосив він.

Джерело: Ракурс


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