СБУ уразила низку нафтобаз у РФ, фото: Exilenova+

https://racurs.ua/ua/n216481-chotyry-naftobazy-urajeno-u-krasnodarskomu-krayi-rf-sbu.html

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СБУ в ніч на сьогодні, 28 вересня, завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що були вражені важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для російської армії:

безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання;

завдано удару по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об'єкті вирує пожежа;

успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.