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СБУ уразила низку нафтобаз у РФ, фото: Exilenova+
Чотири нафтобази уражено у Краснодарському краї РФ — СБУhttps://racurs.ua/ua/n216481-chotyry-naftobazy-urajeno-u-krasnodarskomu-krayi-rf-sbu.htmlРакурс
СБУ в ніч на сьогодні, 28 вересня, завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що були вражені важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для російської армії:
- безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання;
- завдано удару по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об'єкті вирує пожежа;
- успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.
Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі, — наголошують у спецслужбі.