ЕС готовит механизм срочных консультаций в случае гибридной атаки со стороны России

ЕС может ввести свой аналог четвертой статьи НАТО, фото: Pexels

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Министры обороны ЕС сегодня, 28 сентября, встречаются, чтобы обсудить, нужен ли Евросоюзу собственный аналог четвертой статьи НАТО.

Об этом сообщает Politico.

Этот так называемый Экстренный протокол безопасности позволил бы столицам собрать все страны ЕС вместе в случае кризиса безопасности, — пишет издание.

Из речи Фон дер Ляен 16 сентября, Clash Report:

Мы не должны питать никаких иллюзий по поводу того, что здесь происходит. Гибридные угрозы, с которыми сталкивается Европа, все меньше напоминают «гибридные» и все меньше — угрозы. Кибератаки, саботаж, поджоги, вторжение дронов — их количество растет с каждым днем. По мере роста уровня угрозы должна расти и готовность Европы. Именно поэтому я вместе с Верховным представителем/вицепрезидентом предложу новую Европейскую стратегию безопасности.

В случае, если одно из государств-членов инициирует такие меры, все государства-члены должны собраться, чтобы скоординировать европейскую реакцию, предотвратить дальнейшую эскалацию и смягчить последствия, — заявила глава Европейской комиссии.

Фон дер Ляен прямо призвала к введению «протокола чрезвычайных мер безопасности» по образцу четвертой статьи НАТО, которая предусматривает проведение официальных консультаций в случае угрозы безопасности любого члена альянса, а не на основе положений статьи 5 о коллективной обороне.

Согласно статье 4 Договора о НАТО, страны-члены проводят консультации между собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любого члена находятся под угрозой.

Источник: Politico