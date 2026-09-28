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СБУ поразила ряд нефтебаз в РФ, фото: Exilenova+

Четыре нефтебазы поражены в Краснодарском крае РФ — СБУ

28 сен 2026, 13:09
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СБУ в ніч на сьогодні, 28 вересня, завдала успішних ударів по чотирьох нафтобазах у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що були вражені важливі елементи паливної інфраструктури, які забезпечують зберігання та постачання нафтопродуктів для російської армії:

  • безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили нафтобази «Едельвейс-95» та «Дін-Юг-Ойл» у станиці Новотитарівській. Там зафіксовано два окремі осередки займання;
  • завдано удару по нафтобазі «Лукойл-Югнефтепродукт» у станиці Павлівській. На об'єкті вирує пожежа;
  • успішного ураження зазнала нафтобаза «Ангелінська» у станиці Старонижестебліївській, де також триває пожежа.

Виведення з ладу нафтобаз ускладнює логістику пального для потреб російських військ. Ці удари також є відповіддю СБУ на терористичні атаки ворога по українських містах та цивільній інфраструктурі, — наголошують у спецслужбі.

Источник: Ракурс


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